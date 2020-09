Elisa De Panicis e Mila Suarez: bacio hot sul red carpet a Venezia

C'è stato un bacio molto passionale sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020. Quello tra due influencer, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due ragazze hanno sfilato sul red carpet del film di Emma Dante, Le sorelle Macaluso, vestite di tutto punto e hanno lasciato di stucco i presenti scambiandosi un bacio molto intenso, per la gioia dei fotografi presenti.

L'imprevisto hot ha conquistato subito tutti i flash. Il momento sexy è stato interrotto dall'arrivo di due membri della sicurezza che le hanno separate per le norme anti-Covid e, così le due hanno dovuto accontentarsi di fare qualche altra posa con i loro appariscenti vestiti, ma senza toccarsi. Insomma una grande visibilità per le due amiche influencer che hanno scatenato non solo i fotografi ma anche le polemiche.

Classe 1992, Elisa De Panicis è nata di Milano, ma ha trascorso la giovinezza in Spagna dove ha partecipato a numerosi programmi tv. In Italia è tornata per partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Mila Suarez invece è del 1988 ed è nata a Casablanca in Marocco. In Italia ha partecipato a molti programmi tv come Uomini e donne, Temptation Island e Grande Fratello Vip.