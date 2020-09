Beatrice Valli e il messaggio per accettare il proprio corpo dopo la gravidanza

L'influencer 25enne Beatrice Valli è tre volte mamma e ha spiegato con un video promozionale su Instagram perché è fondamentale star bene con il proprio corpo dopo la gravidanza, accettando i cambiamenti e la nuova taglia. Il messaggio sul body positive è piaciuto ai suoi followers che le hanno dedicato molti commenti di apprezzamento.

Dopo aver documentato su Instagram i giorni alla Mostra del Cinema di Venezia al fianco del compagno Marco Fantini, ieri ha dedicato il video al tema del corpo femminile dopo la maternità. A maggio Beatrice ha dato alla luce la terza figlia Azzurra. Nella didascalia del video scrive: "Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subito il mio corpo dopo la terza gravidanza. A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto. Imparare ad amarsi ed accertarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale! Sentirsi confident e a proprio agio è la chiave…..Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità".

Ex di Uomini e Donne, influencer da 2,6 milioni di follower, la Valli si unisce alle star che si sono pronunciate in favore di corpi veri e belli perché imperfetti.