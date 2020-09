La foto dell'anziano irlandese con l'orologio diventa simbolo delle norme anti-covid

È diventata virale la foto di un uomo seduto da solo in un pub di Galway con una pinta di Guinness e una sveglia poggiata sul tavolo.

La scena è stata immortalata dal proprietario del locale, Fergus McGinn, con il semplice intento di mostrare un uomo che si gode il suo pasto e una birra. Ma postata sulla pagina Facebook del locale, ha varcato ben presto i confini del Paese diventando, nella sua semplicità, simbolo del cambiamento che stiamo vivendo e delle nuove regole che siamo tenuti a rispettare.

L'uomo della foto è John Joe Quinn di Bohermore. Il proprietario del locale non aveva rivelato la sua identità, ma avendo vissuto per tutta la vita in quella città è stato facilmente riconosciuto.

L'uomo guarda distrattamente fuori dalla finestra, mentre sul tavolo una sveglia segna lo scorrere del tempo. John, che non possiede un cellulare o un orologio, l'ha portata da casa per calcolare la sosta nel pub che, secondo le norme anti-covid, non può superare un'ora e quarantecinque minuti. Anche l'aver ordinato quel piatto (a cui l'uomo non sembra interessato) rientra nelle regole: bisogna acquistare anche qualcosa da mangiare che raggiunga il costo di almeno 9 euro.

Questa foto ha colpito tanto il pubblico perché racconta l'importanza dei pub locali per la vita sociale di intere generazioni e per i membri più isolati della comunità.

(Credits photo: irishtimes.com)