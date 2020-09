Trovati 13 sarcofagi in Egitto: l'ultima apertura risale a 2.500 anni fa

Immaginate 13 sarcofagi, totalmente intatti, che sono stati aperti l'ultima volta più di 2.500 anni fa. Ecco, questa è la scoperta che è stata fatta in Egitto. Il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha dato la notizia del ritrovamento su Facebook. I sarcofagi erano sottoterra e la cosa incredibile è che erano ancora sigillati, oltre ad essere in buonissime condizioni. In genere, tutti i reperti di questo tipo che arrivano dall'Egitto sono stati deturpati, distrutti, modificati, quindi è rarissimo trovare una meraviglia del genere ancora intatta.

Il ritrovamento è stato fatto nella necropoli di Saqqara. I sarcofagi si sono talmente ben conservati, che su alcuni di loro si vedrebbero anche delle tracce di colore usato per decorare il legno. Al momento della scoperta, il reperto si trovava all'interno di un pozzo profondo circa 11 metri e le strutture si trovavano una sopra l'altra.

Ora arriva il momento più entusiasmante, quello dell'apertura dei sarcofagi. Oltre al corpo mummificato, gli archeologi sanno già che troveranno amuleti e accessori che accompagnavano la persona morta dell'aldilà. Una scoperta questa che potrà aiutare gli esperti a fare luce sulle pratiche funerarie dell'Egitto.