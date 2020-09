Addio alla bond girl Diana Rigg: aveva 82 anni

L'attrice britannica Diana Rigg è morta oggi all'età di 82 anni. A marzo le era stato diagnosticato un tumore. Era diventata una una star negli anni '60 ed era ritornata in auge dal 2013 al 2017, con la serie tv Il Trono di Spade, Game of Thrones, interpretando la Regina di Spine, Olenna Tyrell. Divenne famosa nel 1969 per il suo ruolo di Bond girl nel film Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà. Nel 1967 recitò anche nella famosa serie tv inglese di grande successo, Agente speciale (The Avengers).

Nata nello Yorkshire nel 1938, si trasferì con tutta la famiglia in India quando aveva solo due mesi di vita, e rimase lì fino al 1946, imparando anche a parlare l'hindi. È anche conosciuta come Dama Diana Rigg, il titolo femminile equivalente al maschile Sir. Infatti nel 1994 ha ricevuto il titolo di Dame Commander of the Order of the British Empire dalla regina Elisabetta II per i suoi innumerevoli contributi teatrali e cinematografici.

Si è sposata due volte, nel 1973 con Menachen Gueffen, da cui divorziò nel 1976; nel 1982 si sposò invece con Archibald Hugh Stirling, dal quale nel 1977 ebbe una figlia, l'attrice Rachael Stirling, ma anche questo matrimonio si concluse con un divorzio, nel 1990.