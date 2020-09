In arrivo la gara per il Campione del Mondo di Tiramisù 2020

Una sfida tutta dolce con savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, caffè e cacao: tutti gli ingredienti indispensabili per aggiudicarsi il titolo di Campione del Mondo di Tiramisù, il Tiramisù World Cup 2020. La competizione è giunta alla sua quarta edizione e anche quest'anno si terrà in Piazza dei Signori a Treviso. L'edizione vedrà protagonisti duecento concorrenti non-professionisti, italiani e stranieri, che si sfideranno nella preparazione del tiramisù con la preparazione della ricetta originale e del Tiramisù creativo, con la possibilità di aggiungere fino a tre prodotti e di sostituire il biscotto. Il 30 e 31 ottobre si svolgeranno le selezioni, il 1° novembre le semifinali e le finali.

Il vincitore del 2020 andrà in tournée in una capitale europea e sarà protagonista di una serie di esperienze online come cuoco non professionista e star del web. "Mai come in questo periodo - ha dichiarato Francesco Redi, organizzatore della Tiramisù World Cup - abbiamo assistito ad un boom del tiramisù." Il recente lockdown ha infatti innescato la voglia di preparare dolci e torte fatte in casa, per la gioia dei non professionisti.