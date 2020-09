Spagna, è positiva al Covid ma va a fare surf: arrestata in spiaggia

A San Sebastian, in Spagna, alcuni agenti hanno dovuto effettuare un arresto in spiaggia: una donna positiva al Coronavirus, anziché restare a casa in quarantena, è andata tranquillamente a fare surf, rischiando così di contagiare chiunque fosse presente al mare quel giorno.

La polizia l’ha rintracciata mentre si trovava in acqua, le ha intimato di tornare a riva ma lei si è inizialmente rifiutata, protestando. Così è stata arrestata per grave disobbedienza civile alle autorità, sotto gli occhi dei bagnanti.

La donna è una bagnina della zona ed è stata riconosciuta da alcuni presenti che l’hanno segnalata alla polizia. Il video dell’arresto si è diffuso su internet e sui social l’opinione pubblica si divide: c’è chi considera eccessivo il trattamento riservato alla bagnina e chi, invece, lo ritiene giusto, in quanto la donna con il suo comportamento irresponsabile avrebbe potuto infettare tante altre persone.