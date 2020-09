Riesce a fotografare il fantasma che infesta la casa: la foto inquietante

Naomi Hudson Reed è una mamma di due bambini e vive nel Devon. La donna ha sempre avvertito delle strane presenze in casa: rumori sospetti, porte che si chiudevano all'improvviso, voci che provenivano dal baby monitor mentre i figli dormivano. Un giorno ha scattato una foto in cucina e quello che ha visto l'ha terrorizzata. Sul muro c'era il volto di un fantasma. Che si creda o no a questo genere di cose, quell'immagine era davvero inquietante.

La donna ha dichiarato: "Mi ero già sentita a disagio in casa mia. Ero convinta che ci fossero dei fantasmi, ma vedere un volto così chiaramente è un’altra cosa. Ero terrorizzata. Ho quasi urlato e mi è caduto il telefono, ho dovuto chiedere a mio marito Gary se anche lui vedeva il volto nella foto e lui ha annuito. Questo ha reso la cosa ancora più spaventosa. Siamo persone così equilibrate e cerchiamo sempre di pensare in modo logico, ma da quando ci siamo trasferiti in questa casa continuano ad accadere cose spaventose".

All'inizio ha pensato che potesse trattarsi del padre, morto quando era incinta del figlio Hudson. In merito, Naomi ha rivelato: "La prima parola di Hudson è stata ‘papà’ e lui indica sempre le pareti della sua camera da letto e dice papà più e più volte. All’inizio pensavo che potesse essere il nonno di Hudson che vegliava su di lui, ma non è affatto una bella sensazione rassicurante e il volto dell’uomo che ho visto non assomiglia nemmeno a mio padre".

Ecco la foto.