Coronavirus, 13mila positivi tra gli insegnanti che hanno fatto il test

Lunedì riapriranno le scuole ma circa 13mila insegnanti mancheranno all’appello: sono così tanti, infatti, i professori risultati positivi tra le 500mila persone del personale docente e non docente che si sono sottoposte al tampone finora. In sostanza, quasi il 50% del personale scolastico ha effettuato il test e circa il 2,6% è risultato positivo e non potrà rientrare in servizio fino a quanto il tampone non darà esito negativo.

Sono questi i risultati resi noti finora dall’ufficio del Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri; da questi dati, però, vanno esclusi quelli relativi ai 200mila docenti del Lazio, in quanto questa Regione sta procedendo allo screening in maniera autonoma.

Si tratta di dati allarmanti che preoccupano tutti in vista dell’inizio dell’anno scolastico che, al momento, resta un’incognita.