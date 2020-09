30 anni di "Willy, il principe di Bel Air": Will Smith annuncia la reunion del cast

30 anni fa, il 10 settembre 1990, andava in onda la prima puntata di "Willy, il principe di Bel Air", sitcom che fece conoscere al grande pubblico Will Smith. Un traguardo importante che lo stesso attore ha festeggiato con uno scatto del cast al completo, pubblicato sui social.

Nel post, Will annuncia anche la reunion: "Una vera reunion della famiglia Banks arriverà presto su HBOmax!", scrive. Non si conoscono altri dettagli, non sappiamo se si tratta di un episodio celebrativo o di uno speciale. Ma poco importa, perché i fan sanno già che si tratterà di qualcosa di esplosivo.

La serie ci ha tenuto compagnia per 6 stagioni, con un totale di 148 episodi. Le vicende di un ragazzotto di Filadelfia, che si trasferisce a Bel Air dagli zii ricchi, sono state trasmesse qui in Italia dal 1993 al 1996.

Ecco la foto pubblicata da Will Smith.