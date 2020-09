Carne di maiale alla marijuana: la bizzarra trovata di un macellaio americano

Con la diffusione della legalizzazione della cannabis in alcuni degli Stati americani, un macellaio di Washington ha trovato un modo piuttosto bizzarro per farsi notare e far parlare di sé (probabilmente sollevando non poche polemiche).

William von Schneidau, questo il nome dell'uomo, ha infatti pensato di tentare un esperimento e ha iniziato a nutrire i suoi maiali con intere piante di marijuana, semi e gambi compresi. Secondo William, grazie all'aggiunta di queste fibre alla dieta dei maiali, la loro carne si sarebbe insaporita e avrebbe garantito prodotti più gustosi.

Ovviamente il costo di questa carne è superiore rispetto a quello dei maiali allevati con un'alimentazione tradizionale.

Ma una domanda sorge spontanea: cosa succede a chi la mangia? Il macellaio ha tenuto a precisare che il sapore di questa carne è più gustoso, ma il consumo non ha alcun effetto "particolare" su chi la mangia.

La stessa cosa non si può dire invece dei maiali sottoposti alla speciale alimentazione. Questi animali, infatti, esattamente come gli esseri umani, hanno dei recettori cannabinoidi e quindi assorbono completamente il THC. In altre parole, sono maiali drogati.

(Credits photo: Getty)