Le foto del topolino svenuto dopo aver mangiato foglie di cannabis fanno il giro del mondo

Le foglie di cannabis possono avere degli effetti collaterali se ingerite, non solo per l’uomo ma anche per gli animali. In Canada la coltivazione di questa pianta è legale ed è proprio da lì che arriva questa bizzarra storia: un uomo di nome Colin Sullivan su Facebook ha raccontato di aver sorpreso più volte un topolino che mordicchiava gli steli della sua pianta di canapa.

Lo ha fotografato mentre la mangiava, ignaro delle conseguenze; poi lo ha fotografato dopo, quando i principi attivi hanno iniziato a fare effetto su di lui. Il povero topolino ha perso i sensi ed è rimasto a lungo svenuto tra le piante.

Sullivan forse non pensava che l’effetto fosse così devastante per il roditore: dopo aver capito che il topolino stava diventando dipendente perché ormai mangiava la sua canapa sempre più spesso e dopo aver visto cosa gli è accaduto, ha deciso di aiutarlo a “disintossicarsi”, mettendolo in una gabbietta per alcuni giorni per tenerlo lontano dalla “droga” e per sincerarsi che non avesse riportato danni dopo lo spiacevole episodio. "Dopo una lunga e disperata battaglia contro la dipendenza - ha scritto Sullivan nell'ultimo post - questo topolino ha vinto la sua battaglia e adesso è pronto per uscire di nuovo".