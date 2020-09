Ecco com'era Federico Fashion Style prima del successo

Oggi Federico Fashion Style è una vera e propria celebrità: il parrucchiere più amato dalle star, oltre che per le sue abilità professionali, è conosciuto anche per il suo look esuberante e vistoso. Ma com'era prima di diventare famoso?

Fino a qualche anno fa l'hairstylist, già titolare di un salone ad Anzio, era conosciuto semplicemente con il suo nome, Federico Lauri, e aveva un aspetto decisamente più sobrio. Inizialmente portava i capelli cortissimi, era sbarbato e aveva le sopracciglia ad ali di gabbiano. Poi ha cambiato look, sfoggiando un lungo ciuffo sul viso, per passare poi ad introdurre anche dei baffetti sottili. Oggi, oltre alla barba folta e alla chioma vaporosa, sono inconfondibili le sue camicie coloratissime e le giacche con paillettes.

Accanto a lui già dal 2007 c'era la compagna Letizia, con cui si è ufficialmente fidanzato nel 2013 e che poi gli ha dato la gioia di diventare papà di Sophie Maelle.

Se un tempo a conoscerlo erano principalmente i suoi concittadini, ben presto nel suo salone sono entrate numerose celebrità, prima fra tutte Valeria Marini che, soddisfatta del risultato, lo ha promosso fin da subito. Ma la vera notorietà è arrivata con il programma televisivo dedicato a lui e al suo Salone delle Meraviglie.

