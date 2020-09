Arriva la Burrobirra di Harry Potter, la famosa bevanda di Hogwarts

La Warner Bros ha deciso di mettere in commercio la burrobirra, la celebre bevanda dell'universo creato da Joanne Rowling.

Fino a qualche tempo fa era possibili gustare questo drink solo recandosi personalmente nei negozi del Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter. Ora non sarà più necessario recarsi agli Harry Potter Studios di Londra, perché la fantasiosa bevanda potrà essere acquistata anche online.

I fan di tutto il mondo però dovranno attendere ancora un po', perché in un primo tempo le spedizioni saranno disponibili soltanto nel Regno Unito, per poi includere successivamente anche altri Paesi.

Un'altra precisazione è d'obbligo: a differenza della versione descritta nel libro, la birroburro in commercio sarà analcolica e realizzata con ingredienti come acqua gasata, zucchero, sciroppo di glucosio, succo di pera concentrato, aromi naturali, radice di zenzero ed estratto di quillaia. Un simpatico spot lanciato su Twitter dalla Warner Bros. promuove questa versione della bevanda.

Il design della bottiglia è stato realizzato in collaborazione con MinaLima, lo studio della coppia che ha lavorato ai film.

Come si può vedere dalle immagini e dai video che già circolano online, la Birroburra rappresenterà un ottimo modo per calarsi ancora una volta nelle magiche atmosfere del maghetto più famoso del mondo.

(Credits photo: shop.wbstudiotour.co.uk)