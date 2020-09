La figlia 15enne scompare nel fiume, il padre si tuffa ogni giorno per ritrovare il corpo

Hafsa è una ragazza di 15 anni che il primo settembre scorso si è tuffata fiume Adda a Sondrio, per raggiungere una spiaggia vicina, e non è più stata trovata. Le ricerche continuano: nel fine settimana, infatti, ce ne sarà una straordinaria. Il padre, però, non riesce a darsi pace e ogni giorno si reca in bicicletta sul luogo dell'incidente, entra in acqua e cerca la figlia. Le immagini sono strazianti.

L'uomo ha dichiarato: "Ho contattato i carabinieri per dire loro che io continuo a cercarla. Devo ringraziare chi la cerca, sicuramente hanno fatto un buon lavoro, ma non sono riusciti a trovarla. E io non posso smettere di cercarla. Mi sto dando da fare e spero che ci sia qualcuno che con buona volontà voglia mettersi a disposizione per aiutarmi. Io mi avvicino al fiume, a volte ci entro, rimanendo vicino alla riva. So nuotare bene e non voglio correre rischi, ma spero di trovare Hafsa, che magari è incagliata da qualche parte. O spero di essere lì quando il fiume la restituirà. Non posso rimanere a casa ad aspettare".

L'appello è quello di continuare a cercare la ragazza, ma anche di aiutare il padre che rischia ogni giorno la vita per la sua piccola.