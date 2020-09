Vendono casa a Milano e partono con figli e cane per un viaggio di un anno in barca a vela

Protagonista di questa straordinaria avventura è la famiglia Barberis, originaria del lecchese.

Stefano e Sara, entrambi 40enni (lui fisico dell’Istituto Nucleare di Fisica Nucleare, lei libera professionista nel settore dei tessuti), hanno venduto la loro casa a Milano e hanno acquistato Shibumi (che in giapponese significa “bellezza poco appariscente”), una barca a vela di circa 17 metri.

Con questa imbarcazione intendono realizzare un viaggio da sogno della durata di un anno con i loro tre figli (Iago, 11 anni, Nina, 8, Timo, 3) e il cane.

Dopo tante estati in barca (prima da soli come coppia, poi con i figli) che hanno rappresentato una sorta di preparazione, la famiglia salperà a fine settembre da La Spezia per affrontare i grandi mari, diretta ai Caraibi.

L'obiettivo è quello di realizzare un'esperienza magica nel rispetto della natura che avrà anche una sfumatura scientifica (sensibilizzare sul tema inquinamento, uso intelligente delle risorse, energie rinnovabili, rispetto dell'ambiente, prodotti bio, analisi microplastiche, avvistamento cetacei) e divulgativa (creando un rapporto a distanza con la scuola dei ragazzi).

La famiglia sta condividendo la propria esperienza sui social fin dai momenti della preparazione e, stando a quanto dicono, non vedono l'ora di salpare!

(Credits photo: Facebook/sailingshibumi)