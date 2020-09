In Indonesia se non vuoi mettere la mascherina scavi tombe per le vittime del Covid

In Indonesia se non vuoi indossare la mascherina potrebbe capitare una cosa molto spiacevole. Un gruppo di persone, circa 8, si è rifiutato di mettere il dispositivo di sicurezza durante la pandemia es è stato obbligato a scavare le tombe per chi, invece, di Covid-19 è morto. Una sorta di legge del contrappasso odierna, insomma.

Un politico locale ha detto: "Ci sono solo tre becchini disponibili al momento, quindi ho pensato che avrei potuto anche mettere queste persone a lavorare con loro". E così, infatti, è stato. Ci troviamo nella provincia di East Java. Non è la prima volta che qui adottano misure di questo tipo come deterrente per chi viola la legge e non rispetta le norme anti contagio. Grazie al nostro comportamento civile, infatti, è possibile sconfiggere questo nemico silenzioso e in Indonesia le punizioni sono diverse.

Multe o lavori socialmente utili, ecco cosa rischia chi non mette la mascherina in Indonesia. Un'altra punizione è quella di stendersi su una tomba aperta in piazza, davanti a tutti.