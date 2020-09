iPhone 12, un video leak svela come sarà: confermati 5G e sensori Lidar

Non è stato ancora presentato ufficialmente, ma un nuovo video leak (spuntato sull'account Twitter EverythingApplePro) che mostra lo chassis dell’iPhone 12 Pro rivela alcune specifiche molto interessanti del nuovo flagship di Apple.

Il video, che mostra l’iPhone 12 Pro completamente "senza veli", mostra soprattutto gli alloggi vuoti del telaio che fanno intuire abbastanza chiaramente da cosa saranno occupati.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh