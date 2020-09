Anticipazioni Temptation Island: una coppia scoppia per il primo tradimento (esplicito)

Alessia Marcuzzi, alla guida di Temptation Island, è stata intervistata da Silvia Toffanin e ha svelato il primo pettegolezzo che riguarda una delle coppie partecipanti. Pare che una fidanzata abbia visto il video esplicito del tradimento del compagno. In onda domani 16 settembre, il realty fa parlare di sé ancora prima di iniziare.

Ecco le parole della conduttrice: "Una coppia è scoppiata all’inizio, la fidanzata ha scoperto un tradimento del fidanzato appena arrivata. Ha visto un video, esplicito".

La chiacchierata continua e Alessia racconta come sta passando questi giorni nel villaggio: "Ho fatto avanti-indietro tra i due villaggi in continuazione. Qua dormo vestita perché non si sa mai quando succederà qualcosa, l’anno scorso stavo facendo colazione in pigiama quando Ciro ha fatto la grande fuga verso il villaggio delle fidanzate. Cerco di consigliare e stare vicino, anche se poi io nella vita sono stata un disastro a consigliare sono bravissima, il problema è che non riesco ad attuare i miei stessi consigli nella mia vita".