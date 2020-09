Derubato di 55.000 euro tramite un SMS trappola: due hacker denunciati

È bastato aprire un SMS ad un uomo per cadere nella trappola di due hacker che sono arrivati a sottrargli ben 55mila euro dal conto corrente.

Tutto è cominciato quando la vittima della frode telematica, un uomo di Sassari, ha aperto un normale messaggio arrivato sul suo smartphone. L'apertura dell'SMS ha consentito ai truffatori di appropriarsi dei suoi dati personali con il metodo Swap fraud.

A questo punto gli hacker si sono presentati in un centro di assistenza telefonica e, utilizzando un documento falso, hanno abbinato una nuova Sim al suo numero di telefono. Da qui, fruttando i servizi che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione, è stato semplice accedere al conto corrente online della vittima e inviare una serie di bonifici ai propri conti per un valore complessivo di circa 55mila euro.

La vittima, accortasi della truffa, ha immediatamente presentato denuncia presso la Questura di Sassari, che ha avviato le opportune indagini. Gli agenti della squadra mobile hanno così rintracciato i due responsabili, un 44enne e un 47enne originari della provincia di Napoli, che sono stati denunciati per frode telematica.

(Credits photo: Getty)