Questo indovinello dell'omicidio e della camera da letto sta facendo impazzire il web

Un nuovo indovinello che parla di un omicidio e di una camera da letto sta spopolando su Facebook e sta facendo letteralmente impazzire gli utenti.

Il testo recita: "Se capisci questo, sei un pensatore critico.

Entri in camera da letto. Ci sono 34 persone. Ne uccidi 30.

Quante persone ci sono in camera da letto? Buona fortuna!".

La regola del gioco dice che bisogna rispondere commentando con la cifra che si ritiene giusta. La risposta corretta verrà immediatamente eliminata (per non rovinare il gioco agli altri partecipanti) e il vincitore potrà postare a sua volta l'indovinello come status.

In tantissimi sbagliano, rispondendo 35 (ovvero la somma di tutte le persone più se stessi), 30 (le persone uccise) o 5 (le persone ancora vive). In realtà, però, come spesso accade in questo tipo di test, la risposta esatta è già contenuta nel testo ("Entri in camera da letto").

Dunque, alla domanda "Quante persone ci sono in camera da letto?", l'unica risposta giusta è 1, ovvero sei entrato soltanto tu!

