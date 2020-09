In Spagna nasce una Società Sportiva dedicata a Sabrina Salerno

A Siviglia un gruppo di appassionati di calcio a 7 ha deciso di fondare un club ispirandosi a Sabrina Salerno, cantante della quale sono fan. Si chiamerà, infatti, Società Sportiva Sabrina Salerno e si iscriverà al campionato di categoria, al motto di “Gloria e disordine”.

Sullo stemma del club, oltre a queste due parole, campeggia la silhouette di una donna formosa, che ricorda appunto quella della cantante italiana. Oggi Sabrina Salerno ha 50 anni ma è bellissima e sensuale come negli anni ’80: oggi, proprio come allora, ha tantissimi ammiratori e non solo in Italia, come questa storia dimostra.

“I ragazzi che fanno parte della squadra sono tutti degli Anni Ottanta – ha spiegato uno dei componenti a Marca – e crediamo che Sabrina Salerno abbia meritato un tributo, sentito e sincero, per la sua musica, per la sua bellezza e perché è apparsa nella nostra vita proprio nello stesso momento in cui stavamo calciando un pallone per la prima volta”.

Le divise della squadra saranno prodotte da un’azienda italiana e sono già tanti i fan che vorrebbero una maglia con la silhouette di Sabrina stampata sopra.