Arrivano le mascherine Apple Face Mask (ma non per tutti)

Non solo iPhone e iPad: il team di esperti del Dipartimento di Ingegneria e Design di Apple ha progettato anche una nuova mascherina, la Apple Face Mask.

A generare non poca delusione tra i fan della mela morsicata c'è il fatto che i nuovi dispositivi sono stati pensati appositamente per i dipendenti Apple (lavoratori aziendali e degli store) anziché per il pubblico. I dipendenti, che al momento stanno usando una mascherina chirurgica trasparente (l'unica approvata dal Food and Drug Administration), dovrebbero ricevere i nuovi dispositivi già nelle prossime settimane, ma non si sa se l'azienda le distribuirà su larga scala.

Le immagini del dispositivo non sono state ancora rilasciate. A riportare la notizia per primo è stato Mark Gurman di Bloomberg. Pare che la mascherina, dall'aspetto unico, sia caratterizzata da “grandi coperture per il naso e il mento di chi la indossa” e composta da tre strati lavabili fino a 5 volte. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple ha progettato i nuovi dispositivi tenendo conto delle attuali catene di fornitura di attrezzature per la protezione personale, per non interrompere i flussi esistenti.