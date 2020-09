La villa della serie TV "Willy, il principe di Bel-Air" è su Airbnb

Sono trascorsi ormai 30 anni da quando è andata in onda la prima puntata di "Willy, il principe di Bel-Air", la serie che ha fatto divertire milioni di ragazzi in tutto il mondo e, da allora, l'entusiasmo per la serie non è mai svanito.

A tenere vivo l'interesse sono state anche una serie di sorprese che non sono mancate negli ultimi tempi, dalla notizia dell'inizio dei lavori per un reboot della serie alla realizzazione di un episodio speciale che andrà in onda su HBO Max, senza dimenticare la reunion del cast la cui foto è stata postata dallo stesso Will Smith.

L'ultima novità però riguarda l'iconica villa di Bel-Air, mostrata nella sigla e al centro di numerosi episodi della serie. Ebbene, ora sarà possibile prenotare un soggiorno su Airbnb e dormire nella villa per soli trenta dollari a notte.

Come rivela il sito di Airbnb, le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 29 settembre per i giorni 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre. Le stanze disponibili sono cinque.

Inutile dire che la notizia è diventata immediatamente virale in rete. Questa è sicuramente un'occasione imperdibile per i tantissimi fan della serie.

(Credits photo: Instagram/willsmith)