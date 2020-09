Emilia Clarke e Matt Smith paparazzati insieme a Londra

Qualche giorno fa, nella serata di venerdì 11 settembre, Emilia Clarke, che ha interpretato il ruolo della principessa Daenerys Targaryen in Game of Thrones, è stata paparazzata con Matt Smith, che ha interpretato il ruolo del principe Filippo nella serie The Crown.

I due, come si vede dalle foto pubblicate dal Daily Mail, passeggiavano sorridenti per le vie del quartiere Soho di Londra dopo aver cenato al ristorante russo Bob Bob Ricard.

Ovviamente non hanno tardato a diffondersi le prime voci su una possibile relazione tra i due attori e in molti si sono chiesti se siano già una coppia.

In effetti al momento sarebbero entrambi single. Matt ha chiuso all'inizio di quest'anno una lunga storia con l'attrice Lili James. E recentemente è finita anche la storia di Emilia con il regista Charlie McDowell.

Matt Smith ed Emilia Clarke si conoscono già da qualche anno. I due attori hanno anche lavorato insieme nel film "Terminator: Genisys" del 2015.

(Credits photo: dailymail.co.uk)