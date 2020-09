GfVip: Flavia Vento abbandona (subito) la casa, Tommaso Zorzi fuori per controlli

Primi colpi di scena per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, che va in onda a vent'anni dal primo Grande Fratello della tv italiana: una concorrente ha abbandonato la casa subito dopo l'ingresso e uno costretto ad uscire temporaneamente per controlli.

I due concorrenti in questione sono la showgirl Flavia Vento e l'influencer Tommaso Zorzi.

Flavia aveva avuto appena il tempo di deliziare gli inquilini (e il pubblico) con il suo canto da sirena durante la prima puntata andata in onda lunedì 14 settembre. Ma, a quanto pare, l'ansia e la nostalgia dei suoi sette cani (manifestata più volte) hanno avuto la meglio, così questa notte ha deciso di preparare in tutta fretta le valigie e di lasciare la casa.

Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali.https://t.co/xXkPnDbc4C — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 16, 2020

Intanto anche Tommaso Zorzi ha dovuto lasciare la casa ma, nel suo caso, si è trattato di un'uscita temporanea e dovuta alla necessità di sottoporsi a dei controlli. L'influencer aveva infatti manifestato nelle ultime ore dei sintomi influenzali dovuti a una sinusite. La redazione, comunque, ha appena annunciato che Zorzi è già rientrato nella casa.

Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 16, 2020

(Credits photo: Instagram/flaviavento7 e tommasozorzi)