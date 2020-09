Emily Ratajkowski accusa di violenza sessuale il fotografo Jonathan Leder

L'episodio risalirebbe al 2012, quando la modella e attrice statunitense posò per un servizio fotografico in lingerie, che si tenne proprio nell’abitazione di Leder.

Il fotografo, accusato di violenza sessuale, si professa innocente, definendo false e infantili le dichiarazioni della Ratajkowski che avrebbe invece montato il caso per ottenere visibilità mediatica e pubblicità.

Resta il fatto che le foto di quello shooting furono pubblicate 4 anni dopo senza il consenso della modella che su Instagaram vanta già ben 26 milioni di follower.

La top model racconta l'incontro avvenuto 8 anni fa con Leder: "Più sembrava disinteressato, più volevo dimostrarmi degna della sua attenzione. Sapevo che impressionare questi fotografi era una parte importante per costruire di una buona reputazione". Aggiungendo che in casa vi erano due bambini, presenza che in quella circostanza la rassicurò, oltre alla sua truccatrice.

Dopo il primo shooting, lei e Leder avrebbero cenato insieme: "Mi sono assicurata di non mangiare troppo, mentre Jonathan mi riempiva silenziosamente il bicchiere e io continuavo a bere". Dopo aver alzato un po' il gomito, lui le avrebbe suggerito di posare nuda: "Nel momento in cui ho lasciato cadere i miei vestiti, una parte di me si è dissociata. Ho cominciato a galleggiare. Guardavo me stessa dall'esterno, mentre mi sistemavo sul letto". In seguito la truccatrice si è allontanata e a quel punto si sarebbe consumata la violenza.

“Ho portato istintivamente la mia mano al suo polso e ho tirato fuori le sue dita da me con forza. Non ho detto una parola. Si è alzato di scatto e si è precipitato silenziosamente nell'oscurità su per le scale. Non ho mai detto a nessuno quello che è successo, e ho cercato di non pensarci”, conclude la modella.