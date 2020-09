La Nasa si unisce all'Esa per annientare un asteroide potenzialmente pericoloso

È in arrivo un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra. Per questo motivo, l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e la Nasa hanno unito le forze per capire se è possibile deviare la traiettoria del corpo celeste. Le due agenzie spaziali hanno firmato contratto da 129,4 milioni di euro e collaboreranno alla missione Hera, in programma nel 2024. L'Italia è tra i paesi partner - insieme a Belgio, Lussemburgo, Portogallo Repubblica Ceca, Romania e Spagna - e grazie all'idea della missione nata dalla mente del matematico Andrea Milano (morto nel 2018), è in prima linea nella collaborazione.

Parlando dell'accordo, Franco Ongaro dell'Esa ha detto che è "estremamente significativo perché è il coronamento dell’idea di Andrea Milani, proposta molti anni fa". La missione è una delle più ambiziose di sempre. Ha poi proseguito: "Sull’idea di Milani la Nasa ha organizzato una missione e ci ha chiesto di partecipare. È una missione fondamentale, perché stiamo aumentando la capacità di scoprire e vedere nuovi asteroidi ed è la prima volta che nella realtà si prova a deviare la traiettoria di un asteroide: vogliamo vedere se ci riusciamo e se in futuro saremo in grado di farlo".

L'Italia, in questa missione, avrà il compito di elaborare i dati e di analizzare le misure relative all'impatto.