YouTube lancia "Shorts" e sfida TikTok con i suoi video brevi

Stavate aspettando l'app con cui registrare brevi video musicali da postare su YouTube? È in arrivo "Shorts", una sezione della piattaforma YT dedicata ai video brevi. Già avviata la fase di test in India, Paese in cui "TikTok", l'app più scaricata al mondo, è bandita perché “impegnata in attività che sono pregiudizievoli per la sovranità e l'integrità dell'India”. La sfida alla rivale cinese è ufficialmente aperta.

La nuova app "Shorts" consentirà la creazione di video brevi della durata di 15 secondi direttamente dal proprio smartphone. Sarà possibile editarli e accompagnarli da un sottofondo musicale da selezionare tra le attuali 100mila canzoni disponibili, con la promessa però, di un catalogo in espansione.

Anche Facebook recentemente ha introdotto qualcosa di simile: si tratta di "Reels", uno strumento di Instagram per creare video brevi accompagnati dalla musica.

Un potenziale pubblico di 2 miliardi di spettatori potranno vedere i video di "Shorts", registrati inserendo brani musicali, utilizzando la biblioteca musicale di YouTube.

Per ora l'app è disponibile solo per telefoni Android. Nelle prossime settimane sarà rilasciata anche la versione per iOS.