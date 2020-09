In Myanmar è stato trovato lo spermatozoo gigante più antico del mondo

Risalirebbe a 100 milioni di anni fa lo spermatozoo più antico del mondo. La scoperta è stata fatta in Myanmar (Birmania) su un crostaceo femmina imprigionato nell'ambra. Il ritrovamento ha dell'incredibile, perché dopo tutti questi anni l'animale conservava ancora il seme nel suo apparato riproduttivo. I ricercatori dell'università Ludwig-Maximilians di Monaco hanno fatto una doppia scoperta: il crostaceo, infatti, fa parte di una specie mai conosciuta prima. Nello specifico, si tratta di un ostracode, vissuto circa 500 milioni di anni fa, a cui è stato dato il nome di Myanmarcypris hui.

Nell'era in cui sono vissute queste specie, il Cretaceo, le zone dell'attuale Myanmar era coperte di alberi che producevano resine. Ed è proprio grazie a queste resine, che molti organismi sono stati conservati fino a oggi in perfette condizione, con anche gli organi interni in vista. Gli studiosi hanno fatto sapere che il crostaceo sarebbe stata fecondata poco prima di essere colpita dalla resina: "Questa femmina doveva essersi accoppiata da poco prima di rimanere intrappolata nella resina".

La cosa particolare è che questi crostacei producevano pochissimi spermatozoi ma molto grandi, con una coda lunghissima.