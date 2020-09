Temptation Island: la prima sera c'è già un tradimento

È bastata una sola puntata (andata in onda ieri, 16 settembre) e poche ore di permanenza sull'isola delle tentazioni per mandare già in crisi la prima coppia, formata da Carlotta e Nello.

Fidanzati da 6 anni, è stata lei a scrivere al programma dichiarando: "Siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo", ma lui non sembra affatto interessato a compiere il grande passo.

E forse ciò che Carlotta ha ascoltato nel pinettu in queste prime ore trascorse sull'isola spiega già chiaramente perché lei e il suo fidanzato la pensino così diversamente.

Convinto di non essere ripreso durante una pausa, infatti, Nello confessa ai suoi compagni di avventura di essere sull'Isola solo per giocare e non "per avere la f**a", perché consapevole che Carlotta può sapere tutto ciò che accade. In fondo, aggiunge Nello, "fuori ce n’è tanta".

Nello, definito da Carlotta un "traditore seriale", quando vede le single non esita ad affermare "Me le paccherei tutte” e, nonostante le premesse, si lascia tentare dalle ragazze, in particolare dalla single Benedetta.

La reazione di Carlotta non è delle migliori: piange, si sente umiliata e racconta alle altre fidanzate di aver compreso perché Nello abbia sempre "buttato in caciara" ogni discorso sul matrimonio.

