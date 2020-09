Mike Tyson: "Una volta ho offerto 10.000 dollari per prendere a pugni un gorilla"

Mike Tyson una volta ha offerto al guardiano di uno zoo ben 10mila dollari per combattere con un gorilla, ma ricevette un rifiuto.

A raccontare questo aneddoto che risale al 1989 è stato lo stesso ex pugile, oggi 54enne. All'epoca Tyson aveva 23 anni ed era già detentore del titolo Wba dei pesi massimi.

La leggenda del pugilato ha raccontato che quella notte aveva corrotto il guardiano dello zoo, che gli aveva aperto in esclusiva le porte della struttura per una passeggiata romantica in compagnia di Robin Givens, che all'epoca era sua moglie.

Una volta arrivati al recinto delle scimmie, la coppia vide un grosso gorilla, un maschio alfa, che faceva il prepotente con il resto del gruppo, sottomettendo tutti gli altri: "Erano così potenti ma i loro occhi erano come quelli di un bambino innocente", ha raccontato Mike. Alla vista di quella scena il pugile ebbe un'idea: "Ho offerto al guardiano 10.000 dollari per aprire la gabbia e lasciarmi spaccare il muso a quel gorilla. Ha rifiutato”.

A parte questo episodio, l'ex pugile è sempre stato un amante degli animali, in particolare quelli esotici. Anche se recentemente ha dichiarato di essersene pentito, in passato ha avuto tre tigri del Bengala e un puma, oltre ad animali più convenzionali come cani e piccioni.

La tigre a cui è stato più legato si chiamava Kenya, cresciuta con lui da cucciola: il pugile fu costretta a cederla dopo che l'animale attaccò un uomo staccandogli un braccio. Come ha poi raccontato un amico, Mike aveva l'abitudine di chiudere i visitatori nelle gabbie con gli animali.