PS5: Sony ha annunciato ufficialmente il prezzo di Dualsense e altri accessori

Dopo l'annuncio della data ufficiale di lancio della doppia versione di PS5 (con lettore ottico e Digital Edition) fissata per il 19 novembre 2020, con un post sul blog di PlayStation, Sony ha annunciato ufficialmente anche i prezzi del controller Dualsense e di alcuni accessori della nuova console.

La buona notizia per i fan della console che attendono da tempo l'uscita dell'ultima versione, è che Sony ha deciso di non far lievitare troppo il prezzo dei nuovi controller, nonostante le nuove tecnologie più evolute e l'integrazione di feedback aptici. DualSense Wireless Controller sarà infatti disponibile al prezzo consigliato di 69,99 euro. Ovvero, soltanto 10 euro in più rispetto al Dualshock 4.

E cosa si sa degli accessori? La stazione per DualSense, in grado di supportare la ricarica di due controller per volta, sarà disponibile al prezzo consigliato di 29,99 euro. Invece le cuffie wireless PULSE 3D ufficiali, ottimizzate per l'audio 3D e cancellazione del rumore, saranno sul mercato al prezzo consigliato di 99,99 euro.

La HD Camera con doppia lente a 1080p, da utilizzare per la registrazione delle sessioni di gioco, sarà in commercio al prezzo consigliato di 59,99 euro. Infine il Media Remote, ovvero il telecomando per la gestione di film e altri servizi disponibili su PS5, sarà in commercio al prezzo consigliato di 29,99 euro.

