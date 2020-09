Jennifer Aniston e Brad Pitt: la reunion diventa hot

Ultimamente Jennifer Aniston e Brad Pitt si incontrano spesso: dopo le recenti apparizioni ufficiali, stavolta i due ex si sono ritrovati al table read virtuale della celebre commedia “Fuori di testa” del 1982. Gli attori, insieme a diversi colleghi, ossia Dane Cook, Jimmy Kimmel, Shia LaBeouf, John Legend, Ray Liotta, Julia Roberts, Sean Penn, Morgan Freeman e Matthew McConaughey, hanno realizzato una lettura in diretta web del copione del film.

All’inizio i due si sono salutati molto cordialmente: “Ciao Aniston!”, ha esordito Brad. “Ciao Pitt!”, ha risposto lei. “Come va?”, ha proseguito lui. “Tutto bene tesoro, e tu?”, ha risposto Jen. “Tutto a posto”. Fin qui la conversazione tra loro è sembrata quella tra due vecchi amici: in effetti tra i due attori è rimasto un profondo legame di affetto, dunque non deve stupire questo atteggiamento affettuoso e scherzoso.

In seguito, però, la situazione è diventata piccante. Nel reading del copione della famosa commedia Pitt ha interpretato il personaggio di Brad Hamilton, mentre Jennifer ha interpretato Linda Barrett. A un certo punto il personaggio maschile fa un sogno erotico sulla controparte femminile. “Ciao Brad – dice Linda nel sogno – sai, ho sempre pensato che tu fossi carino. Penso che tu sia così sexy. Vieni da me?”. Inutile dirlo, tra Jennifer e Brad si è creata una situazione imbarazzante ma i due l’hanno presa a ridere e anche il resto del cast virtuale si è divertito da matti.

La performance virtuale degli attori aveva in realtà uno scopo benefico, ossia raccogliere fondi per l’organizzazione CORE di Sean Penn che lavora con le comunità in crisi.