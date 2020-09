Video shock del cane in lacrime costretto a mangiare cibo piccante: da denuncia

Fino a qualche tempo fa in Cina spopolavano i video in cui diversi youtuber si abbuffavano di cibo in diretta con l'obiettivo di ottenere visualizzazioni e diventare famosi online.

Da quando il presidente Xi ha vietato lo spreco alimentare, però, l'attenzione è stata spostata sugli animali e così si è diffusa la moda di far abbuffare di cibo insolito cani e gatti per ridere di loro mentre fanno smorfie di disgusto e far diventare i video virali.

Tra i tanti video di questo tipo che circolano in rete, uno diventato virale in rete vede protagonista un cane di razza pastore tedesco costretto dal suo proprietario a mangiare cibo piccantissimo.

Nella sequenza shock si vede il povero animale piangere copiosamente mentre mangia una ciotola di La Zi Ji o Chongqing Chilli Chicken, una pietanza a base di pollo estremamente speziata. Di sottofondo si sentono i commenti dell'autore del video e una musichetta divertente. Anche se di divertente nella sofferenza di un animale non c'è proprio nulla...

