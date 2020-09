INPS, da ottobre niente più PIN ma solo Spid per accedere al sito

A partire dal primo ottobre 2020 per accedere al sito dell’INPS e poter usufuire dei vari servizi il pin utilizzato finora non servirà più e non potrà più essere richiesto. Al suo posto si utilizzerà lo Spid, ossia l’identità digitale utilizzata per accedere ai servizi della pubblica amministrazione già usato in altri ambiti da tempo.

Lo scopo di questo cambiamento è la semplificazione dei rapporti e delle comunicazioni tra i cittadini e l’istituto di previdenza; grazie allo Spid, inoltre, l’INPS potrà fornire nuovi servizi che richiedono maggiori controlli, come le firme digitali e i pagamenti.

Tutto avverrà in modo graduale: chi utilizza ancora il pin per accedere ai servizi dell’istituto passerà allo Spid in una fase transitoria. Non è stata ancora fissata una data che sancirà la cessazione della validità del pin, ma ad ogni modo a partire dal primo ottobre non verranno rilasciati nuovi pin agli utenti. I pin già emessi, invece, conserveranno la loro validità fino alla scadenza e poi non verranno più rinnovati.

Il pin viene mantenuto solo per gli utenti che non possono accedere allo Spid, come ad esempio i minorenni, persone che non hanno documenti di identità italiani o delle persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. Nei casi appena elencati, il pin resterà valido ma solo per i servizi riservati a queste categorie di persone. Resta attivo il pin telefonico temporaneo per gli accessi a termine, mentre tutti gli altri utenti dovranno dotarsi di Spid, oppure utilizzare metodi alternativi di identificazione, come la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi.