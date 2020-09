Fa bere birra alla figlia di sei mesi: mamma scatena la polemica sui social

Sui social una donna americana ha postato una foto che la ritrae mentre fa assaggiare la birra direttamente dal suo boccale alla figlia di appena sei mesi. L’immagine è accompagnata da una frase: “La piccola ama bere la birra della mamma”. La notizia, riportata da 7News, sta facendo il giro del web.

Sui social si è subito scatenata una grande polemica: in tanti hanno rimproverato la donna, sostenendo che far bere alcolici a bambini così piccoli sia dannoso per la loro salute. “Sono la madre di un bimbo e non permetterei mai a mio figlio di bere alcolici”, ha scritto ad esempio un utente che ha commentato la foto, mentre qualcun altro ha addirittura minacciato di far scattare una denuncia per questa mamma ritenuta colpevole.

C’è anche chi ha minimizzato: “Questa donna sta solo facendo assaggiare un sorso di birra alla sua piccola – ha commentato un utente più indulgente – se aveste figli piccoli capireste che questo non è dannoso per la sua salute”.

Come riporta il Telegraph, negli Stati Uniti in questi ultimi anni va di moda far bere ai bimbi piccoli un sorso di qualche alcolico, nella convinzione che, assaporando queste bevande sin dall’infanzia, poi crescendo i ragazzi diventino dei bevitori responsabili. In realtà, alcune ricerche dimostrano che i bambini che vengono introdotti all’alcol da piccolissimi rischiano maggiormente di diventare degli adolescenti bevitori e di sviluppare problemi legati all’alcolismo in età adulta. Anche se in quantità apparentemente insignificanti, infatti, l’alcol nei bambini può depositarsi nei tessuti ricchi di lipidi e può causare ebbrezza e sovraccarico al sistema nervoso centrale.