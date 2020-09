Sposa fa vergognare un'invitata per il suo regalo di nozze troppo economico

Una sposa ha mortificato e umiliato una sua ospite per il regalo di nozze non ritenuto all'altezza del lussuoso matrimonio. A raccontare la storia sui social è stata proprio una delle due protagoniste della vicenda.

Kathy Mason ha raccontato su Reddit di aver partecipato al lussuoso matrimonio di Laura. Per l'occasione, invece del solito regalo, la donna ha spiegato di aver optato per qualcosa di più simbolico: un cestino pieno di dolci e snack per allietare la luna di miele della coppia e invitarli a prendere la vita con dolcezza (come aveva anche scritto in un bigliettino che accompagnava il dono).

A quanto pare però la sposa non l'ha presa bene e lo ha chiaramente scritto nel biglietto di ringraziamento (piuttosto piccato) che ha inviato all'ospite dopo le nozze. Nel biglietto Laura evidenziava che il suo matrimonio era stato piuttosto costoso e che si aspettava un regalo all'altezza dell'evento, e non un cestino di "roba per bambini".

Kathy ha condiviso tutto sui social chiedendo agli utenti della community in cosa avesse sbagliato, ma il web le ha dato ragione in massa. In molti hanno etichettato la sposa come strega e maleducata. Qualcuno ha fatto notare che se subito dopo le nozze ha già trovato il tempo per lamentarsi, il matrimonio probabilmente non durerà molto. Qualche altro ha detto che nessuno dovrebbe essere criticato per un regalo che fa perché quello potrebbe essere il massimo che può permettersi e che se la sposa non aveva abbastanza soldi, avrebbe dovuto evitare di organizzare un pranzo da 200$ a persona e non sperare di recuperare i soldi dai regali degli invitati.

(Credits photo: Reddit/Cocacola888)