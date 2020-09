iPhone: ecco le novità del nuovo sistema operativo, dai widget alle App Clip

Apple lancia iOS 14, il nuovo sistema operativo preannunciato a giugno che anticipa l'uscita dell'iPhone 12.

Le novità introdotte da iOS 14 sono tante e riguardano prevalentemente la possibilità di personalizzazione dell'Home Screen. Ma di cosa si tratta esattamente? Le novità vanno dai Widget alle App Clip, passando per Mappe, Memoji e Libreria delle App. Vediamo le principali.

Per quanto riguarda i Widget, Apple si è ispirata ai box di varie dimensioni presenti già da tempo sui sistemi Android, come il meteo, il calendario, le mappe e tanti altri strumenti utili da personalizzare e tenere sempre a portata di mano. Vi si accede facendo scorrere da sinistra a destra l'Home Screen e possono essere impostati anche con "Smart Stack", che li fa apparire in un momento preciso in base all'ora o all'attività in corso. Ad esempio, il widget con le condizioni del traffico potrebbe apparire al mattino, quando ci si prepara per andare al lavoro.

Anche la Libreria delle App cambia: diventa smart, mostrando in evidenza le app presumibilmente più utili in un determinato momento della giornata. Inoltre le app sono riorganizzate in riquadri (per argomento), in modo da semplificare la ricerca.

Il nuovo sistema operativo introduce anche il sistema App Clip, che permette di utilizzare molto più rapidamente determinate app senza richiedere una installazione completa.

iOS 14 introduce poi la funzione "traduci" (rivale del traduttore di Google), le mappe green con l'aggiunta di itinerari per ciclisti e nuove Memoji da usare nei messaggi (anche dotate di mascherina).

(Credits photo: apple.com)