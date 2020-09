Trovato un corpo nell'Adda: potrebbe trattarsi della 15enne che il padre cercava

Potrebbe trattarsi del corpo della 15enne, scomparsa il primo settembre, quello avvistato nel fiume Adda ieri mattina, nel comune di Berbenno (Sondrio), in direzione Morbegno. Il padre in tutti questi giorni si è immerso nel fiume per cercarla disperatamente. A trovare il cadavere sono stati due uomini, che hanno prontamente avvertito le autorità competenti, che hanno iniziato le attività di recupero.

Non c'è, però, alcuna conferma: ancora non sappiamo se si tratta o no del corpo senza vita di Hafsa, anche se le possibilità che sia lei sono alte.

A inizio settembre la ragazza si trovava con la cugina e altri familiari sulle rive del fiume Adda, per una gita in famiglia. Si è tuffata per raggiunge una spiaggetta poco distante e non è più tornata. Il padre, pieno di dolore, si è immerso in acqua ogni giorno, anche con le ricerche in atto, per trovarla. La speranza per lui era l'ultima a morire e non poteva restare a casa con le mani in mani quando la sua piccola si trovava là fuori chissà dove. Qui il video dell'uomo che cerca la figlia.