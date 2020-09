GFVip: Denis Dosio in lacrime per il suo passato

Denis Dosio, l'influencer 19enne della casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un momento di sconforto e ha confidato agli altri inquilini cosa ha dovuto passare a causa della sua visibilità sui social. Denis veniva costantemente preso in giro dagli haters e ha raccontato qual è stata la sua esperienza, quale la sua sofferenza, soprattutto per la madre che era distrutta e preoccupata per il figlio. Nel racconto, il ragazzo non è riuscito a trattenere le lacrime.

Ecco quali sono state le parole del ragazzo: "Ho aperto Youtube quando avevo 14 anni. Ero un ragazzino un po’ bruttino, avevo i capelli a caschetto e facevo un po’ lo stupidotto davanti alla telecamera. La gente ha iniziato a sfottermi, mi prendevano in giro. Mi sono chiuso totalmente in me stesso. Per un anno e mezzo non sono mai uscito di casa. Ho sofferto tanto. A quell’età anche un piccolo insulto ti lascia una ferita tremenda. Non ho mai mollato. A 17 anni sono riuscito ad arrivare a 100mila followers su Instagram. A quel punto è scoppiato il fenomeno Denis Dosio, ma è scoppiato di nuovo con gli insulti e le offese. Io ora ci rido su, ma nell’ottimismo c’è sempre della sofferenza".

La sofferenza più grande è arrivata quando ha visto la madre piangere: "Ho letto messaggi terribili, ho sentito mia madre piangere per quello che scrivevano. Messaggi come: se incontrassi tua madre, la brucerei nell’acido. Robe pesanti. Me ne sono sempre sbattuto, però dentro stavo male, soprattutto quando l’ho vista piangere, era distrutta. A quel punto ho detto: Fanculo a tutti, io ce la devo fare. Per quello non mi sono mai mostrato debole e sono sempre andato avanti".

Il 19enne è stato consolato da Maria Teresa Ruta, che gli ha mostrato tutto il suo supporto.