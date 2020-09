Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi sfoggiano un look super rock (in coordinato)

Ieri, 20 settembre, Asia Argento ha compiuto 45 anni e ha deciso di festeggiare il suo compleanno nello studio di "Live - Non è la D'Urso". A rendere ancora più speciale l'evento è stata la partecipazione al programma in compagnia di sua figlia, la 19enne Anna Lou Castoldi nata dalla storia d'amore con Morgan.

Si tratta della prima apparizione insieme su un palcoscenico di madre e figlia. E per l'occasione le due si sono presentate con un look super rock e perfettamente coordinato.

Asia ha indossato un aderentissimo minidress firmato Aniye By con maniche a sbuffo e decorato con l'inconfondibile linguaccia dei Rolling Stones (un abito che solo qualche mese fa era stato indossato anche da Chiara Ferragni) con maxi stivali cuissardes. La stessa iconica linguaccia è visibile anche sul top nero con dettagli in pizzo dello stesso brand indossato da Anna Lou su una minigonna in pelle rosso fuoco.

Durante l'intervista la Argento ha parlato, tra le altre cose, della relazione estremamente passionale con Fabrizio Corona (ormai relegata al passato). Mentre da parte di Anna Lou, che nella vita fa l'attrice e ha già recitato nella serie "Baby", non è mancato qualche commento sulla sua famiglia.

(Credits photo: Instagram/barbaracarmelitadurso)