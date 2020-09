Nutella: arriva l'edizione limitata dedicata alle bellezze italiane

Dal 12 ottobre troveremo negli scaffali dei supermercati l'edizione limitata dei vasetti di Nutella, dedicata alle bellezze del nostro Paese. In tutto 30 speciali immagini che mostrano il volto meraviglio dell'Italia. Il progetto si chiama "Ti amo Italia" ed è stato realizzato dalla Ferrero in collaborazione con l'Enit, l'agenzia nazionale italiana del turismo. Lo scopo è quello di spingere i cittadini a riscoprire la loro terra, in questo momento di crisi.

Alessandro d’Este di Ferrero ha spiegato così l'iniziative: "Nutella firma il suo amore per l’Italia su ogni vasetto e ci ricorda che per cogliere il buono della vita non serve cercare lontano, a volte basta soltanto guardarsi attorno. In questo difficile momento per un settore strategico della nostra Economia come il turismo, Nutella si stringe, di proposito, accanto all’ENIT per valorizzare presso gli italiani la loro ricchezza nazionale più grande: la bellezza dell’Italia stessa, quella vera e reale, fatta di natura ed arte, città e borghi, mari e montagne, quella che il mondo intero ci invidia".

Oltre alle bellissime immagini dei luoghi più belli d'Italia, ogni vasetto ha un QR code grazie al quale sarà possibile fare un tour virtuale del posto in questione. Dal Gran Sasso alle Cinque Terre, dalla Scala dei Turchi al Gran Paradiso, dal Monte Rosa a Venezia, dal Lago di Como ad Alberobello, riscoprire la nostra terra sarà un viaggio meraviglioso.