GFVip: Adua e Morra facevano parte di una setta segreta?

Tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra le cose non vanno a gonfie vele. I due sono stati insieme qualche anno fa, poi si sono lasciati e non sono rimasti in buoni rapporti. Ora che si trovano nella casa del Grande Fratello Vip ci potrebbero essere degli scontri e dei chiarimenti... anche se l'attrice siciliana glissa sempre il discorso.

Anche Alfonso Signorini ha chiesto alla coppia di venirsi incontro e di appianare tutte le difficoltà, ma per il momento ancora senza risultati. Durante un confronto, però, sono uscite fuori alcune informazioni misteriose. E così che Adua e Massimiliano si sono incontrati in giardino e hanno iniziato a parlare in maniera poco chiara e un po' inquietante. È saltato fuori che i due facevano parte di una setta, governata da una terza persona che avrebbe avuto un potere manipolatorio sulle loro menti, esercitando una forma subdola di violenza psicologica.

Queste sono state le parole dell'attrice: "Io mi stavo inguaiando a stare dentro con loro, non ne potevo più. Ho avuto paura. Certe cose hanno devastato entrambi e so che tu sei stato in psicanalisi. Quella fase che abbiano vissuto ci ha segnato a vita. Le cose che abbiamo subito solo noi possiamo capirle. Non volevo vivere più, ma poi sono scappata. Stavamo nel nulla. Non potevamo fare niente o avere affetti". Non scende nei particolari, ma il discorso sembra abbastanza chiaro.

Adua ha poi parlato di una persona cara, scomparsa a gennaio scorso, che l'avrebbe aiutata ad uscire da questa situazione. "Tanto lo sappiamo chi è l'artefice di tutto questo schifo. Ci siamo fortificati e liberati dal male, perché eravamo tristi e depressi", ha infine aggiunto.

Qui una parte della misteriosa conversazione.