Federico Fashion Style avrebbe ricevuto una multa di 1000€ per prezzi poco trasparenti

Il parrucchiere delle dive, Federico Fashion Style, torna a far parlare di sé. Questa volta nel mirino ci sarebbe la poca trasparenza dei prezzi esposti nei saloni di bellezza. Il Codacons avrebbe avanzato un esposto, dicendo che i prezzi delle prestazioni del famoso hair stylist non sarebbero ben esposti nel listino e avrebbe chiesto alle autorità di verificare meglio.

Ecco cosa si legge nella nota del Codacons: "Si invitavano i vigili urbani ad attivarsi tempestivamente e adottare ogni atto necessario a verificare i luoghi riconducibili a Federico Lauri, affinché venisse accertato il rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza. Se in caso di trattamenti, venisse compilato un preventivo per informare il cliente non solo delle caratteristiche del prodotto, ma anche del costo complessivo del servizio".

La Polizia sarebbe andata nel salone di Federico al centro di Roma e avrebbe accertato la violazione della norma relativa a un diritto primario del consumatore. A quanto pare, nel listino ogni servizio sarebbe stato contraddistinto dal codice "DA" al posto del prezzo. Il verbale sarebbe di 1.032 euro.