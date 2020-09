Il KitKat d'oro è realtà anche in Italia

Al wasabi, al miso, al burro, al bacon, alla ciliegia, alle patate, al cheesecake. Questi sono solo alcuni dei gusti in cui è disponibile il KitKat nel mondo (Giappone in particolar modo). Il famoso wafer ricoperto di cioccolato spopola ovunque e metti d'accordo tutti. Forme e colori differenti, hanno fatto di questa dolcezza un vero e proprio alimento da "collezionare".

Grazie alla sua bontà e all'alta richiesta, sta arrivando in Italia il KitKat Gold, una versione glamour tutta oro per i palati più raffinati. Oltre all'incarto dorato, il KitKat oro è ricoperto di cioccolato Gold Caramel, con cacao naturalmente ambrato senza l'aggiunta di coloranti.

Dalla casa madre, commentano così l'iniziativa: "Se dalle sfilate di moda è arrivato tanto oro, la stessa tendenza passa dalle passerelle al beauty e il KitKat Gold si preannuncia un successo. KitKat dimostra negli anni di mantenersi aggiornato e contemporaneo seguendo stili e tendenze del suo target, conservando intatte quelle peculiarità che lo hanno reso famoso in tutto il mondo: lo spirito sempre giovane, un gusto inconfondibile e l’unico snack emblema del break da sempre come recita il celebre slogan, have a break have a KitKat".

Attenzione, però, il KitKat Gold sarà disponibile in edizione limitata.