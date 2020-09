Questi jeans di Gucci con finte macchie d'erba costano 650 euro

Per la nuova collezione di moda uomo Autunno-Inverno 2020-2021, Gucci ha presentato in passerella dei jeans con finte macchie d'erba che ora sono disponibili anche sull'e-commerce ufficiale della maison.

Sul sito si legge che i jeans in questione sono realizzati in cotone organico, sono stati trattati per ottenere un effetto consumato e vengono proposti in diversi design e lavaggi. Il modello a gamba ampia "richiama le influenze underground che attraversano la collezione Autunno Inverno 2020, intrisa di riferimenti alla sottocultura grunge anni ’80 e ’90". In generale l'obiettivo di Gucci è quello di reinterpretare il tessuto cult ricreando "un effetto in bilico tra vintage e contemporaneo".

Ma è il prezzo di vendita di questi jeans ad aver attirato l'attenzione: parliamo di 650 euro. Senza dimenticare che la maison ha proposto anche il modello a 5 tasche e la tuta salopette (sempre con effetto macchie d'erba) rispettivamente al prezzo di 680 e 980 euro.

Ovviamente non è mancato qualche commento ironico da parte di chi ha fatto notare che, in fin dei conti, basterebbe rotolarsi un po' nell'erba per ottenere lo stesso effetto... spendendo meno.

(Credits photo: gucci.com)