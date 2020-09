iPhone: ecco cosa sono i puntini verdi o arancioni che appaiono dopo l'installazione di iOS 14

Il rilascio del nuovo sistema operativo iOS 14 ha introdotto numerose ed evidenti nuove funzionalità che migliorano decisamente l'esperienza di utilizzo degli iPhone. Tra le tante, però, c'è anche una funzione molto discreta che probabilmente non avranno notato in tanti.

Si tratta di un puntino arancione o verde che compare di tanto in tanto nella parte alta dello schermo, sopra l'icona della ricezione dati. Ma di cosa si tratta esattamente? È un indicatore di registrazione che segnala all'utente quando una delle App in esecuzione sta utilizzando il microfono (puntino arancione) o una delle fotocamere (puntino verde).

Solitamente le applicazioni utilizzano questi strumenti in modo legittimo per poter funzionare e dopo aver richiesto il permesso all'utente. Ma il nuovo sistema operativo vuole tutelare l'utente nel caso in cui un software tenti di utilizzarli senza permesso. In questi casi, per scoprire quale App sta attivando microfono o fotocamera, basta accedere al centro di controllo del telefono.

