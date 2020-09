Ecco chi è Iconize, l'ex di Tommaso Zorzi

Iconize, al secolo Marco Ferrero, è un affermato influencer rimbalzato alle cronache gossippare per via dei suoi trascorsi sentimentali che lo hanno visto legato a Tommaso Zorzi, attuale partecipante del Grande Fratello Vip.

Iconize nasce a Biella (forse nel 1991, non è dato saperlo con certezza), cittadina che decide di lasciare subito dopo il liceo, per trasferirsi a Milano. Non dev'essere stato facile per lui, ragazzo istrionico, esprimersi al meglio in un contesto di provincia, tanto che, racconta lui stesso, spesso è stato vittima di episodi di bullismo: “Cercavo dei modi per esprimermi in maniera creativa, ma venivo chiamato pazzo. Pubblicavo video in cui mettevo tutto me stesso, in cui mostravo la mia follia. Le persone mi isolavano, mi urlavano contro che ero gay. Venivo bullizzato. È stato difficile, ci è voluta pazienza per continuare a fare quello che amavo, ma non mi sono mai arreso”.

Ma una volta raggiunta la capitale della moda, Iconize è riuscito a farsi largo nel mondo del web grazie a suoi video postati su YouTube, Instagram e oggi TikTok.

Art director per noti brand, blogger e vlogger, la sua fama ha varcato i confini nazionali. E tra le sue amicizie spiccano nomi di vip come Elettra Lamborghini, Aurora Ramazzotti, Diana Del Bufalo e Chiara Nasti. Con quest'ultima, nonostante il gossip faccia credere altro, c'è sempre stata solo una grande amicizia. Due provocatori che sul web si sono trovati e hanno creato un format nel quale si offrivano di insultare gli ex dei loro fan gratuitamente.

La sua fama però gli ha procurato anche l'odio di alcuni utenti. Lo scorso maggio, infatti, racconta su Instagram, mostrando un occhio tumefatto, un episodio di violenza subito per mano di un gruppo di ragazzi che lo hanno aggredito, rivolgendogli insulti omofobi.

Il 28 luglio del 2015 arriva il video del suo coming out:“Io sono gay. C’è un ostacolo davanti a tutti noi e lo so che molte volte la paura è più forte della verità, però bisogna trovare il momento giusto. Creandoselo. Io ho deciso di fare questa dichiarazione perché per me è normalissima. Le persone sono persone. Sono tutte uguali. Tutti abbiamo un cuore. E possiamo aprirlo all’amore. Questo video è fatto anche per le persone che hanno paura a parlare: non bisogna avere paura o vergogna. Bisogna essere fieri”.

Le oltre seicentomila condivisioni hanno contribuito a renderlo ancora più in vista e qualche tempo dopo, grazie ad Aurora Ramazzotti, Iconize conosce Tommaso Zorzi, con cui inizia una relazione, chiusa poi nel 2018.