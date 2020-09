Il picco di positivi Covid in Italia si avrà tra ottobre e novembre: ecco cosa dice lo studio

Tra ottobre e novembre in Italia, ma in generale anche nel resto d'Europa, si potrebbe assistere ad un nuovo picco della pandemia di Covid-19.

A sostenerlo è uno studio su modello matematico prodotto da due ricercatori italiani: Francesco Sannino, ricercatore presso l’Università della Danimarca meridionale ad Odense, e Giacomo Cacciapaglia, dell'Institut de Physique des 2 Infinis a Villeurbanne (Francia).

Per realizzare una simulazione dell'andamento nei prossimi mesi (Paese per Paese), gli studiosi hanno utilizzato i dati della prima ondata considerando una variazione del 15% nei tassi di infezione. Secondo lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista "Scientific Reports", rapidità e valore dei picchi potrebbero variare in base al tasso di infezione di ogni Paese e potrebbero essere influenzati dalle misure di prevenzione attuate.

Lo studio colloca il nuovo picco in Europa nel periodo che va da luglio 2020 a gennaio 2021. Mentre in Italia, in particolare, il nuovo picco è stimato nel periodo a cavallo tra ottobre e novembre.

Il modello, che può essere integrato in qualsiasi momento con nuovi dati aggiornati, ora potrebbe essere utilizzato dai diversi governi per monitorare la situazione e prepararsi opportunamente alla possibile nuova ondata.